CELJE Aleš Slapnik postal prvi kriminalist na Celjskem

Vodenje Sektorja kriminalistične policije (SKP) pri Policijski upravi Celje (PUC) je včeraj prevzel 57-letni Aleš Slapnik.

Na tem mestu je nadomestil Damjana Turka, ki se je upokojil (SKP je vodil 12 let, pred tem je 20 let vodil oddelek za gospodarsko kriminaliteto).

Slapnik je v policiji že dobrih 32 let, med drugim je vodil oddelka za organizirano in splošno kriminaliteto, deloval je v mobilnem kriminalističnem oddelku, vodil je skupino za ekstremno nasilje, zadnjih 12 let pa je bil Turkov pomočnik.

Primopredajo sta opravila v navzočnosti Primoža Senice, vodje Službe direktorja PUC.

PŠ