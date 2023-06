CELJE Albina Vedenik nasledila obrambo Branka Krkleca

Celjska odvetnica Albina Vedenik je prevzela obrambo 67-letnega Branka Krkleca, ki se od lanskega februarja zagovarja za umor konjiških pomočnikov sodnega izvršitelja.

Zaradi spora v postopku izvršbe, ko bi morali na dražbo odpeljati vozilo njegove žene, je na dvorišču svoje domačije v Škofiji pri Šmarju ustrelil Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement.

Obrambo je nasledila po uradni dolžnosti, potem ko je dosedanji zagovornik Marko Meznarič sporočil, da bo zaradi zdravstvenih razlogov dalj časa odsoten.

Vedenikova se je že pojavljala v številnih odmevnih kazenskih postopkih, med drugim je na kratko prevzela tudi obrambo Romea Bajdeta, očeta koroških dečkov, ki je umoril njuno mamo.

Tokrat se vsakršnim napovedim izogiba in pravi, da gre za zelo težak in naporen primer, da Krklecu pravzaprav grozi dosmrtni zapor, in da se je z njim že sestala.

Ker ji vseh listin še niso dostavili, je zahtevala 30-dnevni rok za pripravo obrambe, zato je malo verjetno, da se bo postopek pred sodnimi počitnicami sploh lahko nadaljeval.

