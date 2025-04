Celje: Akademija ob 80-letnici delovanja Gledališča Zarja

Prejšnji teden je v Celju potekala slavnostna akademija ob 80-letnici neprekinjenega delovanja enega najvidnejših ter po stažu in renomeju enega najuspešnejših neprofesionalnih gledališč v Sloveniji – Gledališča Zarja Trnovlje.

V okviru slavnostne akademije so poskrbeli za krajši kulturni program v režiji Kristiana Koželja, zbrane pa je nagovorilo tudi nekaj govornikov. Ob koncu dogodka je sledilo sproščeno druženje, na katerem so se srečali sedanji in nekdanji člani in članice gledališča, predstavniki in predstavnice prijateljskih gledališč ter številni ugledni gostje. (MH, foto: Edo Einspieler)