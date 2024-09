CELJE Afera Trenta z osemurnim začetkom

Kar osem ur je trajal prvi narok glavne obravnave v aferi Trenta, kjer se opozicijski prvak Janez Janša (na fotografiji z zagovornikom Francijem Matozom) s soobtoženima Klemnom Gantarjem (nekdanji direktor Eurogradenj) in Brankom Kastelicem (bivšim predsednikom uprave Imosa) zagovarja za zlorabo uradnega položaja oziroma pomoči pri tem, za kar je zagroženo do osem let zapora.

Primer sega v leto 1992, ko je Janša kupil sporno zemljišče v Triglavskem narodnem parku in ga leta 2004 prodal, nato pa v prestolnici kupil trisobno stanovanje.

Po ugotovitvah specializiranih tožilcev je sporna tako kupnina, kakor način prodaje oziroma mešetarjenje z zemljiščem in stanovanjem.

Zgodba je na dan prišla leta 2011 po poročilu KPK, primer pa bo prihodnje leto že zastaral.

Janša v kazenskem postopku znova prepoznava politično in medijsko gonjo, tudi soobtoženca trdita, da s posli ni bilo nič narobe.

PŠ