CELJE Abramovu znižali kazen za leto dni

Celjski višji sodniki so 34-letnemu Ljubljančanu Sebastienu Abramovu za leto dni znižali zaporno kazen, ki so mu jo lani izrekli na celjskem okrožnem sodišču, kjer so mu sodili za umor nekdanje partnerke Sare Veber. Podrobnosti pa novinar Primož Škerl.

24-letna Vebrova je v dnevni sobi svojega doma v Pernovem pri Žalcu omahnila pod strelom iz Abramove tekmovalne polavtomatske puške, kar so tudi višji celjski sodniki prepoznali kot načrtovan umor iz nizkotnih nagibov, ne pa kot nesrečo pri čiščenju oziroma repetiranju orožja, kar je zatrjeval Abramov.

Lani izrečeno kazen 27 let zapora so kljub vsemu znižali za leto dni, kar je posledično znižalo tudi enotno kazen iz 30 na 29 let.

Vse ostale pritožbene razloge so zavrnili in potrdili lanskega julija izrečeno prvostopenjsko sodbo, ki je tako postala pravnomočna.

Abramov lahko na vrhovno sodišče vloži še zahtevo za varstvo zakonitosti.

PŠ