CELJE Abramov je sposoben za sojenje

Celjskemu sodišču je po dveh mesecih danes le uspelo vsebinsko premakniti sojenje 34- letnemu Sebastienu Abramovu, ki se zagovarja za umor nekdanje partnerke Sare Veber, ki je marca 2015 omahnila pod strelom in njegove tekmovalne puške.

Zadnja dva naroka so namreč preklicali, prejšnji teden zato, ker se je obtoženi počutil tako slabo, da ni mogel spremljati glavne obravnave, »opravičilo« so mu spisali na vojniški psihiatriji.

Dopoldne so zaslišali priči Emila Kožarja in Aleša Škerlaka. Prvi je Abramov sosed iz Štepanjskega naselja v Ljubljani in je večino svojih izjav iz policijskega zaslišanja in sodne preiskave označil za konstrukt, drugi pa je celjski kriminalist, ki je med drugim pregledal podatke z Abramovega telefona.

Sodišče je prikimalo obrambi, da bodo pribavili vse podatke s telefona, ne le tiste, ki jih je izpostavila policija.

Sojenje se nadaljuje 5. maja.

PŠ