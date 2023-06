CELJE Abramov brez sodbe, a s čustvenim zagovorom

V nasprotju s pričakovanji se veliki senat celjskega okrožnega sodišča na sojenju 33-letnemu Sebastienu Abramovu danes ni prebil do sklepnih besed in sodbe.

Obtoženi je namreč v dopolnjenem in na trenutke zelo čustvenem zagovoru zahteval izvedbo še nekaterih dokaznih predlogov, a jih je naposled umaknil, ponovil pa je, da pred osmimi leti v Pernovem pri Žalcu takratne partnerke Sare Veber ni umoril, temveč da je šlo za nesrečo pri repetiranju puške.

Ker mu sodišče ni več dovolilo izbirati zagovornika po programu brezplačne pravne pomoči, saj da je za to imel dovolj časa, je pristal, da ga po uradni dolžnosti odslej zagovarja celjski odvetnik Dušan Tanko. Najprej ga ni hotel sprejeti, saj mu je kot opcijo svetoval, naj se pogodi s tožilstvom, kar bi mu navrglo deset do 15 let zapora. »Tega ne nameravam storiti, kajti Sare nisem umoril. Pomenila mi je vse in sprejemam odgovornost za njeno smrt, ves čas pa že poslušam, da sem morilec, psihopat in manipulator«, je dejal.

Sojenje naj bi predvidoma zaključili 7.julija.

PŠ