CELJE Abonmajske vstopnice SLG

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so z dosedanjo prodajo abonmajskih vstopnic lahko zadovoljni.

Doslej so jih prodali že več kot 500 in se približujejo lanskemu dosežku, ko so našteli preko 700 imetnikov.

Predlani so jih prodali 550, v uvodnem letu, ko je vodenje gledališča prevzel Miha Golob, pa 420. Zainteresirani si status abonenta lahko zagotovijo do 19. septembra.

Začetek nove sezone, ki bo posvečena Ivanu Cankarju, celjski gledališčniki napovedujejo za 15. september, ko bo v nekdanjem gostišču Majolka na sporedu prva premiera.

PŠ