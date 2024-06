CELJE 40 let Pihalnega orkestra Celje

S slavnostnim koncertom na ploščadi pred Kavarno Cankarjeva bodo člani Pihalnega orkestra Celje drevi obeležili 40-letnico delovanja.

Orkester je nastal z združitvijo pihalnih godb železničarjev in tovarne Emo, skozi leta pa je večkrat spremenil formo delovanja.

Orkester deluje kot društvo, vodi ga Andrej Karner, ki o nocojšnjem programu, ki bo stekel pod taktirko Matjaža Gabra, napoveduje: »Koncert bo imel dva sklopa – kot Pihalni orkester Celje in Celjski dixieland ansambel, ki pri nas deluje kot sekcija in se bo predstavil s tremi skladbami. Naš repertoar pa bo zajemal koračnice in polke.«

PŠ