CELJE 31-letnik bežal pred policisti

Celjski policisti so sinoči nekaj pred polnočjo po Celju, nato pa v Laškem, lovili 31-letnega voznika, ki ni ustavil na znake policistov.

Vselej je vožnjo nadaljeval s pospešeno hitrostjo, dirjal je po celjskih ulicah in nato zapeljal v smeri Laškega.

Tam je sicer ustavil, nato pa sunkovito zapeljal vzvratno in treščil v policijsko vozilo, nakar je znova odpeljal. Ustaviti so ga uspeli šele s stingerjem, po približno pol kilometra.

V avtomobilu sta bila še dva sopotnika in sopotnica. Voznik je napihal nekaj manj kot promilo, policiste je žalil in jim grozil, zato so ga pridržali, avto pa zasegli. Čaka ga tudi kazenska ovadba.

PŠ