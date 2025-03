CELJE 22. zbor vitezov vina

V Celju se bodo dopoldne zbrali člani viteškega zbora slovenskega reda vitezov vina.

Ta je bil ustanovljen z namenom širitve kulture pitja vina, gre pa za že 22. zbor.

Člani se zavzemajo za pravi odnos do slovenske tradicije pridelave, uživanja in prodaje vina, o čemer želijo seznanjati in vzgajati tudi mlajše rodove.

V naši državi deluje osem viteških omizij, tajnik celjskega je Iztok Leskovar, ki pravi. »Izjemnega pomena je, da imajo ljudje pravšen odnos do vina. Zgodovina Slovenije je tesno povezana z vinom, vinarstvom in vinogradništvom. Nenazadnje je država prepoznavna po kulinariki in vinu, kar je zelo pomembna dimenzija turističnega razvoja pri nas.«

PŠ, foto: spletna stran Red vitezov vina