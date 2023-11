CELJE 150 let Hotela Evropa in celjskega turizma

Celjski Hotel Evropa slavi 150 letnico, njegov nastanek pa povezujejo tudi z začetki turizma v Celju.

Danes je hotel, o katerem so posneli tudi dokumentarni film, ki si ga bo mogoče brezplačno ogledati v kinu Union od petka do nedelje, v lasti družbe Hoteli Evrotas.

Dopoldne so v Celju predstavili nekaj najpomembnejših zgodovinskih mejnikov in spregovorili o pomenu tega gostinsko namestitvenega objekta.

Celjski župan Matija Kovač meni, da je Hotel Evropa sinonim za odličnost in tradicijo, od nekdaj je najbolje kategoriziran, hkrati pa točka točka, kamor so Celjani zahajali v želji po okusni hrani in dobri postrežbi. Poleg osnovne dejavnosti pomeni še bistveno več, tudi osrednji dogodki Mestne občine Celje so pogosto povezani s storitvami tega hotela. Spomnil je tudi, da je ob Dvorani Zlatorog že nekaj časa pripravljeno zemljišče za gradnjo še enega hotela.

Dr. Borut Ba tagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje pa pravi, da je hotel »točka, skozi katero se lahko zrcalijo poudarki celjske zgodovine, od nastanka in razvoja turizma, do političnih in nacionalnih sprememb.«

Aleksander Pinter, direktor družbe Hoteli Eurotas, se je slikovito izrazil, saj da je Hotel Evropa dnevna soba Celjanov. Njegova zasedenost je približno 45 do 50 odstotna, prag rentabilnosti pa je 70 odstotkov. Število zaposlenih je izrazito sezonskega značaja, deset do 15 odstotkov pa je tujcev.

Več preberite v Celjanu.

PŠ