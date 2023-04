Celjanov manj, plača višja

Statistika kaže, da je v Celju 220 prebivalcev manj kot leto prej, so pa ti zaslužili skoraj 70 evrov mesečno več. Po novem je več Celjank kot Celjanov, mesto pa je najgosteje naseljeno v Sloveniji.

515 Celjanov na km2

Celje je peta največja slovenska občina po številu prebivalcev – leta 2021 je tukaj živelo 48.850 ljudi, kar je 220 manj kot leto prej. Nekaj več je žensk, 24.440, moških prebivalcev je 24.410. Celje je hkrati najgosteje naseljena občina v državi. Na kvadratnem kilometru je tako v letu 2021 v povprečju živelo 515 ljudi – primerjava s celotno državo je zelo zgovorna, saj je državno povprečje 104 ljudje/km2. Najbrž je tudi zato celjsko povprečje zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca višje od slovenskega; Celjan je zbral za 25 kilogramov odpadkov več, in sicer 390 kilogramov.

Nikjer toliko odseljevanja kot v Celju

Naravni prirast je bil negativen, znašal je –2,9. To pomeni, da je več ljudi umrlo, kot se jih je rodilo. Prav tako se je več ljudi odselilo kot priselilo, torej je bil tudi selitveni prirast negativen, in sicer –4,3. Za primerjavo, v Vojniku so v istem obdobju zabeležili pozitiven selitveni prirast, in to kar 14,6, prav tako v Šentjurju, Štorah in na Dobrni, negativnega pa sta od sosednjih občin imela le še Laško (–1,4) in Žalec (–0,4).

V letu dni skoraj 70 evrov višja plača

69 odstotkov Celjanov, starih med 15 in 64 let, torej med delovno sposobnim prebivalstvom, je bilo zaposlenih ali samozaposlenih. Pri tem presegamo državno povprečje, ki je dva odstotka nižje. Kljub temu celjski delavci zaslužijo manj kot drugod, v povprečju je bil neto znesek za približno 3 odstotke nižji od letnega povprečja slovenskih mesečnih plač. Celjan je v povprečju mesečno zaslužil 1.234,25 evra neto (kar je dobrih 36 manj od povprečnega Slovenca). Plača se je v letu dni v Celju zvišala za 67,6 evra. Vsak drugi si je lahko privoščil svoj avtomobil, ta pa je bil v povprečju star 10,3 leta.

Vas zanima koliko je star povprečen Celjan in kako mu je ime? Ali pa, koliko otrok je v celjskih vrtcih? Vse to in še več vas čaka v aktualnem Celjanu.