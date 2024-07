Celjanom zmaga ob koncu tekme, Mariborčani z najvišjo zmago

Začela se je nova sezona v nogometni Prvi ligi Telemach. Nogometaši Celja so v 1. krogu gostili ljubljanski Bravo Kostel. Aktualni državni prvaki so se rešili ob koncu tekme, saj so za končnih 2:1 zadeli v 89. minuti (strelec Armandas Kučys). V prvem polčasu so sicer povedli Ljubljančani, Celjani pa so rezultat preobrnili v drugem delu (za izenačenje je zadel Aljoša Matko).

Prvi tekmovalni konec tedna v novi sezoni so najvišjo zmago dosegli Mariborčani, ki so Domžale doma premagali s 4:1. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje