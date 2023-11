Celjanom štajerski obračun v Ljudskem vrtu

Nedelja je prinesla štajerski derbi nogometašev Maribora in Celja. Tekma v Ljudskem vrtu je bila še posebej zanimiva, ker se je novi celjski trener Damir Krznar vrnil v mesto, kjer je letošnjo sezono začel. Na koncu že 113. obračuna omenjenih ekip v 1. slovenski ligi – gre za moštvi, ki sta edini v prvoligaški konkurenci vse od osamosvojitve, so bili bolj zadovoljni grofje. Edini zadetek za 0:1 je v 70. minuti dosegel Mark Zabukovnik, ki je prestregel mariborsko podajo in stekel v kazenski prostor, kjer je zadel s kakšnih petih metrov. Po odigranem 16. krogu so Celjani še trdneje na vrhu lestvice, po reprezentančnem premoru pa bodo prvi decembrski konec tedna v Celju gostovali Koprčani.

Foto arhiv Danilo Vezjak