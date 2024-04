Celjanke so najboljše igralke futsala v državi

Nove (stare) državne prvakinje v futsalu so igralke ŽNK Celje. Finalna serija med branilkami naslova in izzivalkami iz Pivke (ŠD Košana) se je končala s 3:0 v zmagah. Celjska zasedba, ki jo je v tej sezoni prvič vodil trener Blaž Adamič, je odločilno zmago dosegla danes pred domačimi gledalci, ko je zmagala s 7:2.

Celjska ekipa si je priigrala že šesti naslov najboljših v državi, četrti zapored (2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024), s čimer je po enajstih sezonah na vrhu te lestvice. Trikrat so bile državne prvakinje igralke Slovenskih goric, enkrat pa ekipe Teleing Pomurje Beltinci. Sezone 2019/2020 dekleta niso odigrala do konca. Več v naslednji številki tednika Celjan. (Jure Mernik)

Foto: Futsal.si