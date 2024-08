Celjanka Špela Strašek v Registru nesnovne kulturne dediščine

Klobučarstvo. Celjanka Špela Strašek je s svojim delom Celje postavila na zemljevid nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

Kot 121. enota nesnovne kulturne dediščine je bilo v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, vpisano klobučarstvo, njegova nosilka pa je Celjanka Špela Strašek. S svojim delom pod blagovno znamko Boho Headwear skrbi za ohranjanje in razvoj klobučarske in modistovske obrti. Pobudo za vpis v register so podali v Muzeju novejše zgodovine Celje, predlog za vpis pa je pripravil koordinator varstva nesnovne dediščine Slovenski etnografski muzej.

Ohranjanje tradicije

V Sloveniji deluje le še nekaj klobučarjev, skoraj stoletno tradicijo Klobučarstva Tomažin in dela celjskih modistk pa v Celju nadaljuje klobučarka Špela Strašek. »Hvaležna sem, da mi je bil mojster Tomažin pripravljen pokazati tradicionalne tehnike izdelave klobukov in mi v uporabo celo predal orodja, da lahko danes njegovo tradicijo nadaljujem,« je ob tem povedala Špela, ki unikatne klobuke in pokrivala izdeluje za stranke iz Slovenije in tujine, z delavnicami in urbanimi dogodki skrbi za promocijo klobučarstva in izdelovanja pokrival, sodeluje z umetniki, modnimi kreatorji, ustvarjalci kreativnega sektorja, spodbuja trajnostne prakse ter se aktivno vključuje v drugo dogajanje v starem mestnem jedru Celja.

»V Celju smo veseli prvega vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine, saj s tem ohranjamo bogato tradicijo in jo s sodobnimi pristopi oživljamo ter predstavljamo na način zanimiv tako za lokalno skupnost kot za turiste, ki obiščejo naše mesto,« je ob novici o vpisu v register povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.