Celjani za začetek spomladanskega dela dobili derbi proti Muri

Po dvomesečnem tekmovalnem premoru se je začel spomladanski del v Prvi ligi Telemach. Nogometaši Celja so se v derbiju 21. kroga doma pomerili z Muro in jo premagali z 2:1. Zadetka za pomembne tri točke sta dosegla Gregor Bajde že v 16. sekundi tekme in Damjan Vuklišević v 49. minuti. Grofje torej v tej sezoni še naprej ostajajo neporaženi na stadionu Z’dežele, na katerem se je tokrat zbralo skoraj 2.200 navijačev. Tekma je imela še dodaten naboj, saj so v celjski klub v zadnjem obdobju pripeljali več nekdanjih nogometašev Mure. Celje bo v soboto gostovalo v Sežani. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

Oglas