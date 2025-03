CELJANI SO IZBRALI: Naj Celjan leta 2024 je postal Dušan Konda

V prijetnem ambientu Cankarjeve, v samem srcu Celja, smo prejšnji teden uradno podelili naziva Naj Celjan in Naj Celjan za življenjsko delo 2024.

Naj Celjan 2024 je postal med Celjani zelo priljubljeni Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in vodja celjske Špice. Naj Celjan za življenjsko delo 2024 pa je posthumno postal Tone Turnšek, dolgoletni predsednik Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško.

Svečana podelitev je potekala v manjšem krogu in tako dopustila, da so se vsi vpleteni po razglasitvi in zdravici s penino, brez katere enostavno ne gre na takšnih svečanih dogodkih, pogovorili v intimnejši maniri in si zaupali tudi kakšen skupni spomin. Dogodek je povezoval Aleš Mrzdovnik iz medijske hiše Novice.

Več o tem si preberite v prihajajočem Celjanu, na tem mestu pa z vami delimo nekaj foto utrinkov s podelitve. (MH)