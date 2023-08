Celjani skočili na vrh lestvice, ‘toča’ golov v Kidričevem

Na sporedu je bil 5. krog državnega prvenstva v nogometu. Za pravi spektakel v Prvi ligi Telemach sta včeraj v Kidričevem poskrbela Aluminij in Olimpija. Po ‘toči’ golov so se novih treh točk veselili Ljubljančani, ki so zmagali s 4:5. Rogaška je danes kot domačin v Krškem igrala proti Mariboru – bilo je 2:2. Rogaška je tako osvojila prvo točko, Maribor pa prvič v sezoni ni zmagal. Zadnja tekma kroga je bila zvečer med Celjem in Domžalami – na domžalski zelenici je bil končni izid 1:2 za Celjane, ki so skočili na vrh lestvice. Imajo enako točk kot drugouvrščeni Maribor, vendar boljšo razliko v zadetkih. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

