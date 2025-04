Celjani preko Olimpije v pokalni finale

Po lanski osvojitvi naslova državnih prvakov so nogometaši Celja še vedno v igri za lovoriko tudi v tej sezoni. V Pokalu Pivovarne Union se bodo zanjo 14. maja merili s Koprom.

Vstopnico za pokalni finale so si Grofje priigrali danes s polfinalno zmago na domači zelenici proti Olimpiji. Tokratni celjski junak je Aljoša Matko, ki je svoje moštvo v vodstvo popeljal v 28. minuti, za končnih 2:1 pa je zadel še v 83. minuti.

Celjani so se v pokalni finale uvrstili devetič v obdobju samostojne Slovenije, lovili pa bodo šele drugo tovrstno lovoriko, doslej edino so osvojili v sezoni 2004/2005.

Foto: NK Celje