Celjani prednost z 10 povečali na 12 točk

Začel se je spomladanski del tekmovanja v nogometni Prvi ligi Telemach. Za vodilno moštvo na prvenstveni lestvici – Nogometni klub Celje, je razplet skupno 20. kroga takšen, kot so si ga lahko le želeli. Celjani so na domači zelenici s 4:1 ugnali Muro in ob tem izkoristili spodrsljaj drugouvrščene Olimpije. Ljubljančani so z Rogaško igrali neodločeno 2:2 in zdaj zaostajajo že za 12 točk. Vsakega od slovenskih prvoligašev sicer do sredine maja čaka še 16 tekem, torej imajo vsi na voljo še 48 točk.

Visoko zmago so vpisali tudi Mariborčani, ki so v Ljudskem vrtu Aluminij iz Kidričevega premagali kar s 7:0. Maribor je tretji – 18 točk za Celjem. Aluminij je zdaj deveti, Rogaška ostaja zadnja deseta. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje