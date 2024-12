Celjani na zimski premor na četrtem mestu

Jesenski prvaki Prve lige Telemach so nogometaši Olimpije. Ljubljančani so do odhoda na skoraj dvomesečni tekmovalni premor nabrali 39 točk. Nogometni klub Celje je pri 31 točkah, zadnjo so včeraj osvojili na tekmi 18. kroga, ko so na stadionu Z’dežele gostovali Domžalčani. Tekma se je končala z 2:2.

Nogometaši Celja so to jesen na 18 ligaških tekmah zmagali devetkrat, štirikrat so igrali neodločeno in petkrat izgubili. Njihova gol razlika je 32:26, kar pomeni, da imajo najučinkovitejši napad v ligi in šele sedmo najboljšo obrambo. Slovenski prvoligaši se bodo na zelenice vrnili na začetku februarja. (Jure Mernik)

Lestvica po 18. krogu:

1. Olimpija Ljubljana 39

2. Maribor 33

3. Koper 33

4. Celje 31

5. Bravo 30

6. Primorje 24

7. Mura 21

8. Kalcer Radomlje 19

9. Domžale 10

10. Nafta 1903 9