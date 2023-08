Celjani na Madžarsko s +1, Mariborčani iz Turčije z -2

Nogometaši Celja so si na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo priigrali ugoden izid. V ljubljanskih Stožicah so belorusko ekipo Neman Grodno premagali z 1:0 (v 69. minuti je zadel Charles Chukwubuikem Ikwuemesi). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Györu na Madžarskem. Sicer pa so Celjani domačo tekmo morali odigrati v Ljubljani, ker stadion Z’dežele ne ustreza standardom UEFE za ta nivo tekmovanja.

Manj možnosti za napredovanje v zadnji krog kvalifikacij imajo Mariborčani, ki so s Fenerbahčejem v Turčiji izgubili s 3:1 (zadetek za Maribor je dosegel Mark Strajnar). Povratna tekma v Ljudskem vrtu bo prav tako 17. avgusta. (J. M.)

Foto: NK Celje

Oglas