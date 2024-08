Celjani na Irsko z zadetkom prednosti

Nogometaši Celja so po slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov opravili prvo polovico naloge v 3. predkrogu evropske lige. Irski Shamrock Rovers so na domačem stadionu premagali z 1:0. Edini zadetek je dosegel Luka Menalo. Povratna tekma bo naslednji četrtek. Skupni zmagovalec pa si bo že zagotovil evropsko jesen, in sicer vsaj v konferenčni ligi.

Foto: Urban Lesjak