Celjan za zmago na Slovaškem odtekel državni rekord



Celjski atlet Matic Ian Guček, ki je julija na evropskem prvenstvu mlajših članov v norveškem Bergnu z izenačenim državnim rekordom v teku na 400 metrov z ovirami (48,34) osvojil bronasto medaljo, je še enkrat dokazal, da je po težavah s poškodbo, ki mu je odnesla velik del prve polovice sezone, zdaj znova v vrhunski formi. Na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem je namreč danes zmagal s časom 48,25, kar je nov slovenski rekord. Članu celjskega Kladivarja se je tokrat na drugem mestu najbolj približal Slovak Patrik Domotor, ki je izenačil slovaški rekord z 48,94. Tretji je bil Joshua Abuaku iz Nemčije z 49,02. Pred svetovnim prvenstvom, ki bo septembra v Tokiu Guček v načrtu nima več nobene tekme. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Lukasz Szelag – Sprintshot Team