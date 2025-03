Celjan Tim Mastnak sedmi deskar sezone

Deskarke in deskarji alpskega sloga so odpeljali zadnjo tekmo svetovnega pokala v zimi 2024/2025. Na paralelnem slalomu v nemškem Winterbergu se je v izločilne boje znova prebil Celjan Tim Mastnak, ki je po izgubljenem obračunu osmine finala, zasedel 14. mesto. V istem delu tekmovanja je obstala tudi Gloria Kotnik (11. mesto), Rok Marguč je zasedel 32. mesto.

Skupna zmagovalca svetovnega pokala za sezono 2024/2025 sta Italijan Maurizio Bormolini in Japonka Tsubaki Miki. Od Slovencev je najvišje končal Mastnak, in sicer na 7. mestu. 34-letni olimpijski podprvak je na paralelnih veleslalomih na oder za zmagovalce stopil dvakrat, najboljši je bil v Yanqingu na Kitajskem, drugi pa v Carezzi v Italiji. Marguč je v skupnem seštevku zime osvojil 34. mesto, Kotnikova je 14. najboljša deskarka zime.

Sezone še ni konec, saj bo po jutrišnjem paralelnem slalomu ekip naslednji teden še vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Engadinu v Švici.

Foto Miha Matavž/FIS