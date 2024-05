Celjan Lan Tominc opravil z domačim evropskim prvenstvom

Vreme oz. visok vodostaj Save je nekoliko spremenil urnik na evropskem prvenstvu kajakašev in kanuistov na divjih vodah. V olimpijski disciplini – slalomu, je na prvem vrhuncu sezone Slovenijo zastopal tudi Lan Tominc. Po prilagoditvi tekmovalnega sistema so izpeljali le eno kvalifikacijsko vožnjo, ki jo je Celjan končal s štirimi dotiki (osmimi kazenskimi sekundami). To je zadoščalo za 20. mesto, dvanajst najboljših pa je dobilo priložnost nastopiti tudi v finalu. Tominc bi se tja zanesljivo uvrstil tudi z dvema dotikoma. Mladi up Kajak-kanu kluba Nivo Celje je skupaj s Petrom Kauzerjem in Žigo Linom Hočevarjem nastopil tudi na ekipni tekmi, na kateri so Slovenci zasedli 7. mesto. (Jure Mernik)

Foto Nina Jelenc