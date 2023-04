Celjan, ki čara po slovenskih dvoranah

Aleksander Štucl, bolj znan kot Magic Aleksander, je slovenski čarodej, ki je svojo kariero začel kot otrok.

S trdo vadbo in proučevanjem čarovniških knjig je pridobil spretnosti, ki so ga popeljale na prizorišča po vsej Sloveniji, kjer je navduševal s svojimi triki. Celjan je pridobil precejšnjo pozornost preko svojega YouTube kanala in se udeležil številnih mednarodnih čarovniških kongresov, kjer se je srečeval z nekaterimi najboljšimi čarovniki na svetu.

Navdušil Celjane

Aleksander ima za sabo že več kot tisoč nastopov v 15 državah in 3 mednarodne nagrade. Je revolucionaren, prestopa meje, izvaja senzacije, šokira, obrne svet na glavo, …

Že minuli vikend je navdušil Celjane v prvi gostujoči predstavi, še več pa jih skupaj s Špas teatrom pripravlja v naslednjih tednih, v kulturnem domu Mengeš. Pravi, da rad nastopa po celotni državi, a Celje ima v srcu svoje mesto. »Tukaj sem začel svojo kariero. Zelo sem vesel, da sem to predstavo lahko začel prav v Celju.«

Gledalci so del showa

»Po dveh letih pisanja scenarija in trikov, lahko končno Sloveniji pokažem nekaj česa še niso videli. Predstavljajte si, da ste v Las Vegasu in greste si ogledat čarodeje kot so David Copperfield ali Pen and Teller, no takšen show lahko Slovenci pričakujejo v moji novi predstavi Iluzija,« še pred predstavo v Celju pove Magic Aleksander. Več o tem, kaj lahko pričakujemo na njegovih nastopih, pa preberite v časopisu Celjan.