Cappuccino keksi

Potrebujemo:

300 g moke

20 g grenkega kakava

150 g masla

60 g belega sladkorja

60 g rjavega sladkorja

1 vanilin sladkor

1 večje jajce

1 žlica mleka

pol žličke soli

sladkor v prahu za posip

Cappuccino polnilo:

180g bele čokolade

60 ml sladke smetane

2 žlički instant kave

Iz vseh sestavin zamesimo gladko testo in ga pustimo na hladnem počivati urico ali dve. Nato razvaljamo na pol centimetra debelo, izrežemo poljubne oblike, polovica naj jih ima luknjo. Pečemo na s peki papirjem obloženem pekaču približno 12 minut na 180 stopinjah.

Za polnilo, smetano segrejemo do vrenja, dodamo kavo in belo čokolado, odmaknemo z ognja in dobro premešamo, da se čokolada stopi. Ko se krema ohladi, z njo napolnimo polovico keksov in jih pokrijemo s tistimi z luknjo. Potrosimo jih s sladkorjem v prahu.