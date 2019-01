Bujta repa

Sestavine za 6 oseb:

1 kg kisle repe

1 kg svinjskih reber

150 g prosene kaše

2 čebuli

4 stroki česna

žlica svinjske masti

žlica moke

lovorov list

sol in poper

rdeča sladka paprika

Priprava:

korak:

Narezana rebra zložimo v velik lonec in zalijemo s hladno vodo, da so vsi kosi v celoti pokriti. Dodamo nekaj lovorovih listov, popra v zrnju, sol in malo sveže mletega popra. Pristavimo na ogenj in pustimo, da počasi vre pol ure.

korak:

Po 30 minutah v lonec dodamo kislo repo, po potrebi dolijemo še malo vode in na zmerni temperaturi kuhamo še pol ure. Proti koncu kuhanja v lonec dodamo oprano proseno kašo, ki mora ostati na površini repe, zato jedi ne mešamo, saj bi se sicer kaša prijela na dno posode. Kuhamo še kakšnih 10 minut.

korak:

Na koncu naredimo še prežganje. V ponvi na masti prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo žlico moke in jo med nenehnim mešanjem zlato rjavo popražimo. Dodamo sesekljan česen, premešamo in v vse skupaj na hitro vmešamo še pol žličke mlete paprike. Prežganje dodamo bujti repi in ob mešanju pustimo, da zavre.