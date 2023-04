Buhteljni Julke Cvahte iz Društva kmetic Poljčane

Za te buhteljne je med drugim prejela znak kakovosti v letu 2012 na Dobrotah Slovenskih kmetij na Ptuju!

Julka je članica DK Poljčane od samega začetka delovanja društva. Bila je tudi druga predsednica društva in to kar deset let. V vseh letih aktivno sodeluje na vseh prireditvah, na katerih društvo sodeluje.

Sestavine

– 1 kg moke TIP 400

– 2 žlički soli

– 0,5 pecilnega praška

– 1 kocka kvasa

– 3-4 jajca

– 1 dl olja

– 0,5 dl ruma

– 1 pest sladkorja

– 2 vanilin sladkorja

– 4-5 dl mleka, po potrebi

Postopek

Moko in pecilni prašek preseješ, v moko narediš kvasni nastavek (kvas, malo mleka in sladkorja), premešaš in dodaš ostale sestavine (olje, sladkor, rum, vanilin sladkor, jajca in mleko – zmešaš skupaj). Na hitro premesiš in pustiš na toplem vzhajati, nato premesiš še enkrat.

Ko je testo dvakrat vzhajano, ga razvaljaš na 1 cm debelo, razrežeš na trakove širine 8 cm. Nadevaš z marelično marmelado, prepogneš in odrežeš. Pekač namažeš z maslom ali ramo in zlagaš buhteljne enega zraven drugega. Robove stisneš in pomočiš v olje tam, kjer se dva robova stiskata skupaj.

Pečeš 30 minut na začetku na 200 stopinj C, nato temperaturo znižaš na 180 stopinj C. Pečene premažeš z maslom in pustiš nekaj minut, nato jih zvrneš iz pekača na prt in pokriješ.

Hladne posipaš s sladkorjem v prahu in vanilin sladkorjem.

Pa dober tek!

1 od 7