Bučkini polpeti

Potrebujemo:

2 srednje veliki bučki

2 stroka česna, zmleta

nariban parmezan

krušne drobtine

2 jajci

peteršilj in baziliko

sol, poper in olivno olje

Naribane bučke damo v cedilo, solimo in pustimo stati 10 minut nato jih ožamemo. V skledi zmešamo naribano bučko, sesekljan česen, parmezan, drobtine, sesekljan peteršilj in baziliko, razžvrkljana jajca, sol in črni poper. Segrejemo ponev z oljem in oblikujemo mešanico v majhne polpete ter jih na vsaki strani pečemo približno 2 minuti, do zlato rjave barve. Pečene polpete odlagamo na papirnato brisačko. Postrežemo s testeninami in svežo solato.