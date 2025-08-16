Bučkini polpeti

Potrebujemo:
2 srednje veliki bučki
2 stroka česna, zmleta
nariban parmezan
krušne drobtine
2 jajci
peteršilj in baziliko
sol, poper in olivno olje
Naribane bučke damo v cedilo, solimo in pustimo stati 10 minut nato jih ožamemo. V skledi zmešamo naribano bučko, sesekljan česen, parmezan, drobtine, sesekljan peteršilj in baziliko, razžvrkljana jajca, sol in črni poper. Segrejemo ponev z oljem in oblikujemo mešanico v majhne polpete ter jih na vsaki strani pečemo približno 2 minuti, do zlato rjave barve. Pečene polpete odlagamo na papirnato brisačko. Postrežemo s testeninami in svežo solato.
