Bučkina skarpača

Sestavine:

2 bučki

1 večja čebula

žlička soli

ščepec popra

žlička posušenega česna

skodelica ostre moke

1/3 skodelice koruznega zdroba

2 žlici naribanega parmezana

malo oljčnega olja

skodelica vode

sveža bazilika

Priprava

korak:

Čebulo sesekljamo, bučke narežemo na tanke kolobarje in oboje stresemo v ponev na malo olja, solimo in prepražimo, da zelenjava malce porjavi, približno sedem minut.

korak:

V skledi zmešamo moko, koruzni zdrob, sol, poper in česen, dodamo še skodelico vode in 2 žlici oljčnega olja ter premešamo, da nastane enotna zmes, nato vanjo vmešamo še prepražene bučke in čebulo.

korak:

Namastimo velik pekač ali pa ga obložimo s peki papirjem in po pekaču enakomerno razporedimo vsebino sklede. Potresemo z naribanim parmezanom in malo koruznega zdroba in potisnemo v na 200 oC ogreto pečico za približno 40 minut. Pečeno potresemo s svežo baziliko.

Bučkina zapečenka (scarpaccia) iz italijanske Toskane je hrustljava in okusna, lahko si jo privoščimo za kosilo ob skledi solate ali pa kot prilogo ob mesu z žara.