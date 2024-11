Bučkin kolač z rumovim prelivom

Potrebujemo:

1 skodelica rastlinskega olja

3 velika jajca

200 g bučnega pireja

1 vanilin sladkor

2,5 skodelice sladkorja

2,5 skodelice moke

1 žlička sode bikarbone

1 žlička muškatnega oreščka

1 žlička mletega pimenta

1 žlička cimeta

1 žlička mletih klinčkov

ščep soli

1 skodelica mletih orehov

Za rumov preliv potrebujemo:

250 g masla

300 g kristalnega sladkorja

350 ml kondenziranega mleka

2 vanilijeva sladkorja

2 žlici rumovega ekstrakta

Pečico segrejte na 175 °C in namažite model za šarkelj ali tortni model.

V veliki skledi zmešajte olje, stepena jajca, bučni pire in vaniljo. V drugo posodo presejte moko, sladkor, sodo bikarbono, muškatni orešček, piment, cimet, klinčke in sol. Suho zmes postopoma dodajajte mokrim sestavinam in na rahlo premešajte, da se sestavine povežejo. Na koncu v testo nežno vmešajte še mlete orehe. Testo prelijte v namaščen pekač in pecite približno 60 minut. Kolač ohlajajte v pekaču 5 minut, nato ga previdno obrnite na servirni krožnik.

Za preliv vse sestavine segrejte do vretja. Ves čas mešajte. Nato preliv nekoliko ohladite in ga prelijte po pečenem kolaču.