Bučke z vrta za lahke poletne obroke

Bučke, ki so pri nas najpogostejše, so podolgovate in cilindrične oblike, zelene barve in imajo tanko nagubano kožo. Njihovo meso je mehko in bledo zelene barve. Tudi cvetovi bučk so užitni. Bučke so odličen izvor vitamina C, vsebujejo pa tudi malo manjše količine vitaminov B in K ter mineralov. Zaradi visokega deleža vode so idealno živilo za diete ali pripravo lahkih poletnih obrokov.

Če imate majhen vrt ob ograjo ali zid postavite leseno oporo, na katero se bodo buče lahko vzpenjale in umaknile s poti. Ob dnu opore posadite bučke, ki se bodo hitro začele vzpenjati po opori. Bučke so dvodomne rastline, ki imajo na isti rastlini tako moške kot ženske cvetove. Če je oprašitev uspešna, nastane plod iz ženskih cvetov. Če ženski cvetovi niso oprašeni, bodo propadli. Do tega pride najpogosteje zaradi pomanjkanja vetra, čmrljev, čebel in drugih žuželk, ki bi jih oprašile. Če želite imeti v čim krajšem času veliko ženskih cvetov in posledično tudi plodov, glavne poganjke bučk preprosto skrajšajte, ko bodo dosegli dolžino 45 cm. Takrat bo namreč rastlina pognala stranske poganjke, na katerih bodo nastali ženski cvetovi. Enako velja tudi za kumare.

Bučke se pobirajo, ko so dolge okoli 15 cm – na Štajerskem je to nekje od začetka julija do konca avgusta. Ob rednem pobiranju pridelka iz ene rastline nastane 20 do 30 plodov.

Bučke lahko pripravite na tisoč in en način: kot juho, tempuro, solato, kruh iz bučk ali kot prilogo na žaru.