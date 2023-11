Buče čez zimo shranimo ločeno od jabolk in drugega sadja.

Zimske buče navadno pobiramo v septembru in oktobru zato moramo biti še posebej pozorni na to, kako buče shranimo. S pravilnim skladiščenjem bomo tako buči podaljšali življenje. Polno dozorele buče nam bodo zdržale dlje kot nedozorele. Buče kot so maslenka ali muškatna buča razvijejo zelo trdno lupino, odporno na zunanje vplive. Prav tu je razlika med dozorelo bučo in nedozorelo bučo, saj le dozorela buča razvije res trdno lupino.

Prostor, kjer bomo hranili buče čez zimo, mora biti čist, suh in zračen. Pomembno je tudi, da v prostoru nadzorujemo vlago. Buče bodo namreč pri visoki zračni vlagi prej začele propadati.

Večkrat v času skladiščenja moramo pregledati plodove jedilnih buč in odstraniti poškodovane, da na ta način preprečimo morebitno nadaljnje gnitje plodov. Buče hranimo ločeno od jabolk in ostalega sadja, ki proizvaja etilen med propadanjem, saj bo ta deloval tudi na buče.