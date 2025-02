Brstični ohrovt pobiramo od oktobra do marca.

Brstični ohrovt je zimska vitaminska zakladnica na našem zelenjavnem vrtu. Prezimi tudi kratkotrajne temperature do – 10 stopinj. Brstiče z rastline trgamo sproti za uporabo. Najbolje je uporabiti svežega. Na eni rastlini se razvije približno 60 brstov. Kadar ga je preveč za sprotno porabo, ga lahko zamrznemo. Vrh brstičnega ohrovta odrežemo v primeru, če želimo, da brstični nastavki dozorijo hitreje. Vrh lahko odrežemo, ko so spodnji brsti, glavice že dobro oblikovani. S tem pospešimo dozorevanje ostalih brstov. Listov ne režemo, saj ti pozimi varujejo brste pred pozebo.

Brstični ohrovt vsebuje fosfor in žveplo, vitamin C ter zmerne količine kalcija, magnezija, cinka, bakra, vitaminov iz skupine B, folne kisline in drugih antioksidantov. Uživamo lahko svežega, bolj pogosto se uporablja kuhan. Brstični ohrovt kuhamo čim krajši čas v malo vode ali na sopari.