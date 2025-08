Brezskrbno na Pohorje s poletnim avtobusom

Tudi letos bo Slovenska Bistrica z brezskrbnim poletnim prevozom povezovala mesto z osrčjem pohorskih gozdov. Poletni avtobus bo vsako soboto in nedeljo v avgustu vozil na relaciji Slovenska Bistrica – Tinje – Trije kralji.

Za povratno vozovnico bo treba odšteti 2 evra, vendar pa ta znesek potniki lahko unovčijo v Hotelu Jakec, denimo za kavo ali sladico. Na avtobusu bodo dobrodošli tudi kolesarji, večje skupine pa organizatorji prosijo, naj svoj prevoz predhodno rezervirajo pri TIC Slovenska Bistrica.

Pohorje v poletnih mesecih ponuja številne možnosti za aktiven oddih, sprehode, kolesarjenje in sprostitev v naravi – z organiziranim prevozom pa bo načrtovanje izleta še bolj preprosto, udobno in dostopno za vse.

(Odhod busa iz Slovenske Bistrice je načrtovan ob 9. uri, vrnitev iz Treh kraljev nazaj v dolino pa ob 18. uri.)