BREZSKRBNA UPORABA TOPLOTNIH ČRPALK OB NOVEM OBRAČUNU ELEKTRIKE***

S 1. oktobrom bo obračunavanje električne energije spremenjeno, kar pa za lastnike toplotnih črpalk ne prinaša večjih skrbi. Novi sistem temelji na razporeditvi porabe glede na časovne bloke, ki so prilagojeni obremenitvam omrežja. S tem naj bi se prispevalo k razbremenitvi zastarelega omrežja in povečani uporabi ekoloških rešitev, kot so toplotne črpalke in električni avtomobili.

Pet časovnih blokov

V vsaki sezoni (pomlad-poletje in jesen-zima) bodo uvedeni štirje časovni bloki, prilagojeni obremenitvi omrežja. Omrežnina bo najdražja ob največji obremenitvi in najcenejša ob najmanjši. S tem bo nov sistem spodbujal enakomernejšo porabo električne energije, kar bo pripomoglo k stabilnosti omrežja.

Dogovorjena obračunska moč in presežki

Dobavitelj električne energije bo določil dogovorjeno obračunsko moč na podlagi naših preteklih navad in porabe. Preseganje te moči bo uporabnikom prineslo dodatne stroške, zato se priporoča previdnost pri prilagajanju dogovorjene moči.

Prilagoditev uporabe toplotnih črpalk

Lastniki toplotnih črpalk ne bodo deležni višjih računov, saj analize kažejo, da bodo v mnogih primerih celo prihranili. Pomembno je ustrezno nastaviti urnike delovanja toplotnih črpalk, da se izognemo visokim stroškom. Priporočljivo je ogrevanje po vremensko vodeni krivulji, ki prilagaja delovanje toplotne črpalke zunanjim temperaturam, predvsem pa se moramo izogniti ugašanju toplotnih črpalk za daljša obdobja, na primer ponoči. Toplotne črpalke KRONOTERM lahko učinkovito upravljate preko pametne aplikacije CLOUD.KRONOTERM in tako poskrbite za vedno optimalne nastavitve.

Izbira prave toplotne črpalke

Za nižje stroške je ključna izbira primerne toplotne črpalke, ki zadostuje potrebam gospodinjstva. Prešibke toplotne črpalke za dogrevanje namreč vklapljajo energijsko potratna električna grela. Visoko učinkovite toplotne črpalke z visokim grelnim številom (COP) bodo prav tako prispevale k nižjim stroškom porabe električne energije.

Brezplačno strokovno vodenje po novem obračunu za lastnike toplotnih črpalk

Obiščite Dneve odprtih vrat v podjetju KRONOTERM med 18. in 22. septembrom in pridobite poglobljeno znanje o optimalni uporabi toplotnih črpalk. Na strokovnih predavanjih boste izvedeli vse, kar morate vedeti za maksimalno učinkovitost vašega sistema, vključno s podrobnimi napotki glede novega obračuna elektrike. Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko z ustrezno uporabo toplotne črpalke tudi v prihodnosti ohranite nizke stroške energije!

