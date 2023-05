Brezposelnost se je marca znižala tudi na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem

Registrirana brezposelnost se je marca na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem spet znižala.

Registrirana brezposelnost je konec marca znova upadla povsod po državi. Na Uradu za delo Slovenske Konjice, to je v konjiški, zreški in vitanjski občini, je bilo konec marca 824 registriranih brezposelnih, kar je dobrih pet odstotkov manj kot v februarju in skoraj 13 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju, kažejo zadnji podatki Zavoda RS za zaposlovanje.

188 oseb se je letos zaposlilo

V prvih treh mesecih tega leta se je na Urad za delo na novo prijavilo 182 oseb, kar je toliko kot v enakem lanskem obdobju. Med novo prijavljenimi je bilo 91 oseb, ki se jim je izteklo delovno razmerje za določen čas. V prvih treh mesecih leta se je iz evidence brezposelnih odjavilo 256 oseb, od teh 188 zaradi zaposlitve.

Stopnja registrirane brezposelnosti je na Uradu za delo Slov. Konjice po zadnjih podatkih znašala 6,6 odstotkov. Na ravni države je bila po zadnjih dostopnih podatkih nižja za odstotek.

Največ dolgotrajno brezposelnih

Med registrirano brezposelnimi je kar 61 odstotkov oseb, ki so brez službe že leto dni ali več, torej dolgotrajno brezposelnih, ki težko dobijo delo. Slaba polovica je oseb, starejših od 55 let, četrtina je invalidov.

»Omenjene ciljne skupine so težje zaposljive, zato zanje izvajamo poglobljeno karierno svetovanje, zastopanje pri delodajalcih, vključujemo jih v ustrezne programe Aktivne politike zaposlovanja ipd.,« je pojasnila Jožica Razpet z Zavoda za zaposlovanje.

Na območju konjiškega urada za delo so letos v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključili 34 oseb, od teh 21 v javna dela.

Najbolj želeni poklici ta hip

Jožica Razpet obenem opaža, da delodajalci še vedno iščejo in zaposlujejo nove sodelavce.

Med tistimi, ki so delovno silo iskali s pomočjo Zavoda za zaposlovanje, je bilo v zadnjem obdobju največ povpraševanja po naslednjih poklicih: delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, strokovni sodelavci za zdravstveno nego, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo, strokovnjaki za zdravstveno nego, varilci ipd., zidarji ipd., natakarji, kuhinjski pomočniki, prodajalci, elektroinštalaterji, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, kuharji, delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah.

Kje vas te dni čaka služba? Preberite v zadnjih NOVICAH. (NK)