Brezposelnost na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem letos višja tudi zaradi Uniorja

Konec januarja je bila registrirana brezposelnost na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem 6 odstotkov višja kot lani decembra in dobrih 5 odstotkov višja kot konec januarja lani.

Brezposelnost na tem območju je narasla zlasti zaradi zniževanja števila zaposlenih v zreškem Uniorju, predvsem zaradi postopnega ukinjanja programa Strojegradnje, nekaj pa so k dvigu brezposelnosti prispevali tudi sezonski delavci s področja gradbeništva in nekaj tistih, ki so jim potekle pogodbe za določen čas.

»Kljub tem posameznim primerom podatki ne kažejo na širši trend odpuščanj v regiji. Na podlagi trenutnih informacij lahko zaključimo, da trg dela na območju Slovenskih Konjic ostaja stabilen, brez večjih nihanj v zaposlovanju ali odpuščanju. Konec decembra 2024 smo na območju Urada za delo Slovenske Konjice tako beležili 10.687 delovno aktivnega prebivalstva,« je zadnje podatke Zavoda RS za zaposlovanje pokomentiral Damjan Slatinek, vodja Urada za delo I.

Na Zavodu prve februarske dni 79 delavcev Uniorja

V letošnjem januarju se je na Zavod za zaposlovanje prijavilo 24 delavcev Uniorja. V evidencah Zavoda je bilo v prvih dneh feburarja 79 oseb, ki so bile zaposlene v zreškem Uniorju. »Od tega je 63 oseb prijavo podalo konec leta 2024 in v prvih dveh mesecih leta 2025. Nekateri posamezniki so se prezaposlili, a večina ostaja prijavljena v naših evidencah. Vključeni so v program osnovnega kariernega svetovanja, kjer so jim predstavljeni ukrepi aktivne politike.«

Konec januarja je bilo na Urad za delo Slovenske Konjice prijavljenih 939 brezposelnih, kar je 6 odstotkov več kot meseca decembra 2024 in 5 odstotkov več kot lani tak čas. V občini Slovenske Konjice je 547 brezposelnih, na Zreškem 227 in na Vitanjskem 69, 96 oseb pa prihaja iz sosednjih ali tudi bolj oddaljenih občin in so prijavljeni na konjiškem uradu za delo. (NK)