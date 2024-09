Brezplačna učna pomoč za osnovnošolce v konjiški Štorkljini hiši

Prostovoljke Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice v Štorkljini hiši na Celjski cesti tudi v novem šolskem letu zagotavljajo učno pomoč.

Z novim šolskim letom je znova zaživela učna pomoč v prostorih Štorkljine hiše na Celjski cesti 16 v Slovenskih Konjicah.

Prvi teden septembra so Štorkljino hišo zaprli, da bi jo pripravili na novo šolsko leto. Žal so po le letu in pol bivanja v prenovljenih prostorih na Celjski cesti spet opazili vlago, a so prostore temeljito očistili, pospravili in menjali pohištvo, je povedala predsednica Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice (DPM) Janja Brglez.

Nekaj novosti

Učno pomoč v Štorkljini hiši nudijo osnovnošolskim otrokom vsak delovni dan med 13. in 18. uro.

»Zaradi prostorske stiske uvajamo nekaj novosti. V enem prostoru se bo zadrževalo manj otrok, saj večina za delo potrebuje miren in tih prostor. Zato se bo treba v Štorkljino hiši prijaviti in ob prvem prihodu dogovoriti za uro obiska, učenja, branja, … Ko bo naloga narejena, bodo otroci Štorkljino hišo zapustili, da ne bi motili drugih,« je opisala Janja Brglez in dodala, da v Štorkljini hiši ob predhodni najavi omogočajo tudi popoldansko čuvanje otrok in ustvarjalne delavnice.

Dobrodošli novi prostovoljci

Pri aktivnostih sodeluje ena preko javnih del zaposlena oseba, sicer pa šolarjem vsakodnevno pomagajo tudi prostovoljke, med njimi upokojene učiteljice in študentje, računajo tudi na gimnazijce.

»Za pomoč smo znova prosili Gimnazijo Slovenske Konjice, da pridobimo dijake, ki bi bili pripravljeni pomagati pri učenju in veščinah informacijsko-komunikacijske tehnologije. Prostovoljcev nam primanjkuje tudi pri izvajanju drugih dejavnosti DPM, predvsem pri svetovanju otrokom preko TOM telefona in na prireditvah.«

Člani društva se že pripravljajo na tradicionalno, letos jubilejno 30. Konjičkovo popoldne, ki bo prvi ponedeljek v oktobru, v tednu otroka.

Za učno pomoč v Štorkljini hiši se je treba prijaviti po telefonu: 051 224 559 ali elektronski pošti: dpmkonjice@ gmail.com ali Facebook strani Štorkljine hiše.