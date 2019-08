Brezčasnost ljudske glasbe

Glasbena zasedba Katalena je priljubljena tudi v naših krajih. V sklopu Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji je navdušila s svojo edinstveno interpretacijo slovenske tradicionalne glasbe. Šest entuziastov je ustvarilo unikaten post-folk rock stil, ki predstavlja glasbeno zapuščino slovenskih regij v povsem novi luči. V poglavju sodobne slovenske popularne glasbe glasbeni strokovnjaki Kataleno označujejo za fenomen. Začetki glasbenega ustvarjanja Katalene segajo v leto 2001, ko so odkrili arhivski folklorni material in so njegovo zarjavelo podobo pomladili z art rock, funk, jazz in blues primesmi. Vse skupaj nadgrajujejo z dinamičnimi in poživljajočimi električnimi inštrumenti, ki božajo očarljivo petje, preneseno na oder v plesni in glasbeni nastop, ki očara tudi glasbeno najbolj razvajena ušesa.