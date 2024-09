Brez preobrata: svetovni prvak Prado, Gajser drugi

Svetovni prvak v motokrosu za sezono 2024 v elitnem razredu MXGP je Španec Jorge Prado. Makolčanu Timu Gajserju na zadnji dvajseti dirki sezone ni uspel preobrat, saj je bil Prado najhitrejši tudi na domačih tleh, Gajser je bil tokrat drugi – prvo vožnjo je končal kot drugi, drugo pa kot tretji. V seštevku vseh dirk je Prado zbral 996 točk, Gajser le 10 manj.

Slovenski as je letos na dvajsetih dirkah kar šestnajstkrat končal na odru za zmagovalce – štirikrat je zmagal, osemkrat je bil drugi, štirikrat pa tretji. Ob tem je zbral še tri četrta in eno šesto mesto.

Gajser torej ostaja pri petih osvojenih naslovih svetovnega prvaka, štirih v razredu MXGP (2016, 2019, 2020, 2022) in enem iz MX2 (2015). (Jure Mernik)

