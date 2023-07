Brez elektrike nekaj tisoč Štajercev

Delavci elektro podjetij, ki so zaradi neurij v zadnjem tednu dni veliko časa na terenu, tudi po včerajšnjem (sredine) neurju odpravljajo okvare na omrežju. Na območju Elektra Maribor je bilo zjutraj brez napajanja z električno energijo 2900 odjemalcev, na območju Elektra Celje pa 167 uporabnikov.

Kot so zjutraj pojasnili pri Elektru Maribor, se sodelavci intenzivno trudijo okvare odpraviti, da bi odjemalcem čim prej omogočili dostop do električne energije. Uporabnike prosijo za razumevanje, prav tako, da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

Na terenu so tudi elektromontažne ekipe Elektra Celje. Ob 6.30 je bilo brez napajanja na celotnem omrežju Elektra Celje še 665 uporabnikov, medtem pa so večino napak že odpravili in je bilo okoli poldneva brez električne energije še 167 uporabnikov.