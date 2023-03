Bralci Rogaških novic za Naj osebnost izbrali Roberta Pažona, za življenjsko delo priznanje Francu Jagru

Včeraj smo v Galeriji Kulturnega doma Rogaška Slatina z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo priznanja zaključili letošnjo akcijo Osebnost leta Rogaških novic, zmagovalca Roberta Pažona ste izbrali, vi spoštovani bralci. Obenem smo podelili priznanje za življenjsko delo, pri katerem prejemnika izbere uredništvo našega časopisa, letos je priznanje prejel Franc Jager.

Osebnost leta 2022: Robert Pažon. Lastnik in direktor družinskega podjetja Panles d .o. o., ki se že več kot tri desetletja s srcem ukvarja z dejavnostjo, v katero ga je popeljal njegov oče. Svoje znanje in izkušnje uspešno in s ponosom predaja na svoja sinova in hči. Podjetje se ukvarja z izdelavo in montažo pohištva po naročilu, opravlja pa tudi razna gradbena dela. Med številnimi velikimi projekti, so lani zaključili pomembnega v Rogaški Slatini – objekt z oskrbovanimi stanovanji. Robi z ekipo v podjetju Panles sledi najvišjim standardom izvedbe in kakovosti ter tako zagotavljajo kakovost na področju obdelave lesa. Podjetje sledi trendom trajnostne naravnanosti, saj uporabljajo materiale, ki dihajo ter so zdravju in okolju prijazni. Veliko pozornosti v podjetju namenijo v razvoj izdelkov, skrbi za zaposlene, najnovejšo tehnologijo in infrastrukturo. Robi je začel v majhni delavnici s tremi zaposlenimi, danes zaposlujejo 30 ljudi. Skladiščnim in proizvodnim objektom se je lani pridružil nov poslovno – razstavni. Robi je tudi pomemben podpornik športa in športnikov v lokalnem okolju ter z občutkom za družbeno odgovornost pomembno prispeva v dobro lokalne skupnosti.

Priznanje za življenjsko delo: Franc Jager – ime, ki je spisalo neverjetno poslovno zgodbo, eno najuspešnejših v Sloveniji. Franc je tisti izbranec družine, ki naj ne bi hodil v šolo, ker bo ostal kmet. A srce je izbralo drugačno pot … Ob koncu 80-ih je Franc začel uresničevati svoje mnogoletne sanje – zgradil je svojo prvo trgovino Jager v Tržišču v Rogaški Slatini. Že od samega začetka sta bila vodilo in slogan trgovine »Kdor v trgovinah Jager kupuje, s časom in denarjem privarčuje«. Skozi leta so trgovine Jager rasle kot gobe po dežju … Franc je bil ves čas dober gospodar – podjetje ni nikdar imelo ne finančnih ne likvidnostnih težav in raste od prvega dne delovanja. Pred tremi leti je Franc vodenje in lastništvo podjetja Jagros v celoti prepustil svojim trem sinovom. Aleš, Boštjan in Miha zelo uspešno gradijo zgodbo trgovin Jager naprej. Danes je v trgovinah Jager zaposlenih več kot 800 ljudi. Franc Jager je danes uradno upokojen, a še vedno dela od jutra do večera in še ponoči. Zdaj se je posvetil predvsem gradnji, nepremičninskim poslom in turizmu … Ker preprosto rad dela, pravi, ker je to njegov način življenja. Vse to je Franc Jager. Ena najuspešnejših slovenskih poslovnih zgodb, ki dokazuje, kako lahko z delavnimi rokami, strastjo po ustvarjanju in pravimi vrednotami preprost kmečki fant iz majhne slovenske vasice zgradi svoje sanje. Je trgovec po duši, kmet po poreklu in gradbinec v prostem času. Kot se spodobi za človeka njegovega kova, je od lani njegova življenjska zgodba zapisana tudi v knjigi: Franc Jager – Zgodba najuspešnejšega slovenskega trgovca.

Več pa v petkovi številki Rogaških novic. (K. C.)

