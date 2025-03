Bralci Rogaških novic za Naj osebnost izbrali Gordano Drimel, za življenjsko delo priznanje prejel pater Ernest Benko

Včeraj smo na Gradu Podčetrtek z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo priznanja zaključili letošnjo akcijo Osebnost leta Rogaških novic, zmagovalko Gordano Drimel ste izbrali vi, spoštovani bralci. Obenem smo podelili priznanje za življenjsko delo, pri katerem prejemnika izbere uredništvo našega časopisa, letos je priznanje prejel pater Ernest Benko iz Samostana Olimje.

Vsi nominiranci, ki so sodelovali v časopisni akciji, so izjemni tudi zaradi tega, ker verjamejo vase in sledijo svojemu srcu. V tokratni akciji so bili nominirani: Andreja Došler, Gordana Drimel, Maja Ivanuš, Veronika Kajba, Brest Lenarčič, Matic Moškon, Melani Peer, Janko Rajgl, Bojan Tepeš, Jani Vreže. Bralci ste izglasovali, da osebnost Rogaških novic za leto 2024 postane Gordana Drimel.

Gordana Drimel je direktorica Doma upokojencev Šmarje, kjer že od leta 2016 z zavzetim in strokovnim pristopom dviguje kakovost oskrbe starejših ter ustvarja toplo in varno okolje za stanovalce in zaposlene. Pod njenim vodstvom je Dom kot prvi v Evropi pridobil certifikat kakovosti E-Qalin. V zadnjih letih je prevzela odgovornost za izvedbo več projektov gradnje, ki jih je tudi uspešno izpeljala. V letu 2024 je Dom odprl vrata dveh novih enot, v Rogatcu in Kozjem, hkrati pa pripravljajo gradnjo nove stavbe v Podčetrtku za dodatne kapacitete. Kot predsednica Komisije za zdravstveno dejavnost pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, že tretji mandat aktivno oblikuje smernice in izboljšuje pogoje oskrbe starejših na državni ravni. Njeno vodenje obsega koordinacijo dela 181 zaposlenih, ki oskrbujejo 259 stanovalcev v domu ter zagotavljajo pomoč na domu za 150 uporabnikov v petih občinah. Zasnovana oblika organizacije dela je po mnenju poznavalcev v več pogledih zagotovo edinstvena v slovenskem prostoru. Skrb za ranljive skupine je poslanstvo Gordane, ki presega poklicne meje – aktivno sodeluje tudi v Rotary klubu Rogaška, kjer tretje leto vestno opravlja naloge sekretarke.

Priznanje za življenjsko delo je šlo v roke patra Ernesta, ki se je rodil v kmečko družino v Slovenskih goricah leto po vojni. Ko so pri štirih letih zaprli očeta in zaplenili premoženje, je mati ostala sama z dvema otrokoma in tremi kozami. Njena molitev ob družinskem križu ga je spremljala skozi vse življenje, še posebej v težkih trenutkih. Sprva si je želel postati bolničar, a so okoliščine njegovo pot obrnile drugam. Pri sedemnajstih je na romanju v Rušah začutil klic duhovništva, ki ga je vodil v minoritski red. Ko se je vrnil z vojske, je staršem s težkim srcem sporočil svojo odločitev, ki so jo težko sprejeli, a so mu dali svoj blagoslov. Po študiju v Zagrebu, Sostrem in Avstriji je kot duhovnik služboval v Halozah in na Ptujski Gori, kjer so ob pomanjkanju obnovili cerkev. Že od gimnazijskih let je v njem tlel misijonarski klic, zato je po enoletnem učenju angleščine v Londonu za deset let odšel v Zambijo, kjer je vzgajal minoritske bogoslovce. Po vrnitvi je osem let vodil bogoslovce v Sostrem in nato nepričakovano našel svoj dom v Olimju, kjer je že 25 let.

Pater Ernest poudarja, da je v vsakem obdobju življenja našel lepoto in da je bilo dobrega vedno več kot slabega. Njegova dobrosrčnost, sočutje in predanost ljudem so vtkani v Olimje in širšo skupnost. Verjame, da ima vsak človek v sebi nekaj božjega in to skuša odkrivati v vsakem pogovoru. Pater Ernest s svojo razgledanostjo, srčnostjo in vero ostaja pomemben vodnik. Samostan Olimje brez njega ne bi bil enak – s svojim zgledom nas opominja, da so odnosi med ljudmi temelj dobre skupnosti.

Program je povezovala Alenka Vodušek, z glasbo ga je obogatila Mateja Bobek, zbrane pa je poleg urednika Rogaških novic, Jožeta Strniša in direktorice medijske hiše Novice in Radio Rogla, Slavice Oblak, nagovoril tudi župan gostiteljske občine Podčetrtek, Peter Misja. (RN)