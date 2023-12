Božično novoletni koncert Srednje šole Slovenska Bistrica spet v novi preobleki

Polna športna dvorana SŠSB. Praznično vzdušje, pozitivna energija, sprva le lahni zvoki božičnih ritmov …

Tako se je začel sinočnji tradicionalni dobrodelni koncert Srednje šole Slovenska Bistrica.

Letos so navdušene gledalce in gledalke v božične praznike dijaki šole s kreativno glasbenodramsko prireditvijo vpeljali pod mentorstvom zborovodkinje Eve Kundih, Roberta Obrula in mag. Gregorja Artnika.

»Povezovalna zgodba, ki je posegla v čas naših babic in dedkov, je obudila nekatere speče občutke iz polpretekle zgodovine, mestoma pa prisotne spravila v smeh, tudi opazno ganjenost ali pa celo zaneseno spremljavo pesmi s sojem luči mobilnih telefonov. Da, zdelo se je, kot da se je ob lučkah res ustavil čas. Šolski zborček, uigrana glasbena skupina in solisti so spomnili na čase Belih vran, zlatih let Avsenikov, Hazarda, Prljavega kazališta, odmevale pa so tudi pesmi skupin, kot so Parni valjak, Journey, Wham, Toto, in glasbenih ikon, kot sta Whitney Houston ter Billy Joel.

Osrednji vlogi najstnikov Blaža in Eme sta odlično odigrala Oskar Kaljun in Lij Krempl, v vlogi babice pa debitirala profesorica Nataša Gumilar Papotnik. Sklepno spoznanje uprizoritve, da je v življenju treba najti čas tudi za najbližje, je tudi povsem v skladu z bližajočim se božičnim duhom in upamo, da tudi z aktualnimi prednovoletnimi obljubami,« so povzeli na Srednji šoli in ob tem še dodali: »Če vas je dogajanje, povzeto v teh nekaj vrsticah, vsaj malo pritegnilo, se nam morate zagotovo pridružiti naslednje leto. Ob vstopu vanj pa vam želimo vesele, blagoslovljene praznike, predvsem pa veliko strpnih pogovorov, nasmejanih lic in toplih objemov.« (Foto: Vasja Eigner, SŠSB)