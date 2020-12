Božično drevo postavimo v najtemnejši del stanovanja

Prostor, kamor postavimo božično drevo, je zelo pomemben, saj pripomore k harmoniji v domu. Smrečico vedno postavimo v najtemnejši del stanovanja, da razsvetli temne dneve. Tudi v osrednji del hiše jo lahko postavimo, da jo lahko občudujemo ves čas.

Kljub temu, da marsikdo ne okrasi drevesca pred 24. decembrom, ni nič narobe, če to storimo že prej. Praznično vzdušje nas bo sprostilo po stresnih decembrskih dnevih. Strokovnjaki z univerze v Essexu so dokazali, da le pet minut opazovanja zelenih vej božičnega drevesca vpliva na boljše počutje. Zelena barva pozitivno vpliva tudi na našo samozavest. Zimzeleno drevesce simbolizira dolgotrajnost in prijateljstvo. Da je povezanost družine kar najboljša, lahko vsak član družine na drevesce obesi vsaj en okrasek, saj s tem na božično drevo prispeva osebno energijo. Smrečice ne smete postaviti blizu vhodnih vrat in preblizu pohištva. Raje kakšen kos pohištva čez praznike umaknite, da se boste dobro počutili.

